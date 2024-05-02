"Ведомости": зарплаты россиян превысят 100 тысяч рублей к 2027 году

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Средние среднемесячные зарплаты россиян превысят отметку в 100 тысяч рублей к 2027 году. Об этом со ссылкой на прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы от Минэкономразвития сообщает газета "Ведомости".

В материале отмечается, что преодоление показателя в 100 тысяч предполагают как оптимистичный, так и пессимистичный варианты прогноза. Во втором варианте предполагается более высокая инфляция и снижение курса рубля.

Согласно оптимистичному варианту прогноза, уже в этом году среднемесячная начисленная зарплата россиян вырастет на 13,6 процента (почти 10 тысяч рублей) и достигнет показателя в 84 тысячи рублей.

При консервативном сценарии россиян в этом году ожидает увеличение зарплат на 12%, до почти 82,5 тысячи рублей.

Ранее Владимир Путин сообщал, что зарплаты в России за 10 месяцев 2023 года выросли в реальном выражении на 7,7%. Позже российский лидер потребовал от кабмина страны и ЦБ РФ увеличить реальные доходы населения. Предполагается снизить уровень бедности до 2030 года.