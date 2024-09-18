Выручка резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" выросла в 7,5 раза

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За первое полугодие 2024 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" смогли заработать примерно 73 миллиарда рублей. Это в 7,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, тогда выручка предприятий составила 9,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В особой экономической зоне столицы активно развиваются высокотехнологичные отрасли, среди которых микроэлектроника, медицинские технологии, фармацевтика, электромобилестроение, биомедицинские системы и нанотехнологии.

За пять лет оборот компаний медицинской отрасли ОЭЗ вырос с 570 миллионов до 28 миллиардов рублей.

"Взрывному росту способствовало расширение сектора за счет новых участников (в 2020-м в нем было 10 резидентов, а в 2024-м – уже 26), а также программа импортозамещения продукции и офсетные контракты с городом, которых сегодня насчитывается восемь", – поделился заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Другой значимой отраслью для импортозамещения являются информационно-коммуникационные технологии. В ОЭЗ их развивают 14 предприятий-резидентов. Оборот этих компаний во втором квартале 2024 года составил 10,6 миллиарда рублей, что в 1,3 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В этом году в Москве сохраняется общая положительная динамика столичного промышленного сектора: компании открывают новые заводы, в том числе на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

Столичная ОЭЗ привлекательна для потенциальных инвесторов современной инфраструктурой, транспортной доступностью, а также пакетом налоговых преференций.