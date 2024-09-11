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11 сентября, 21:45

Безопасность

"Безопасный город": количество аварий с таксистами снизилось на 3,5% в Москве

"Безопасный город": количество аварий с таксистами снизилось на 3,5% в Москве

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Количество аварий с таксистами снизилось на 3,5% в Москве. Об этом сообщили в Госавтоинспекции. С начала года на дорогах столицы произошло больше тысячи ДТП с участием автомобилей такси.

Из них 30 человек погибли, больше 300 получили ранения. По сравнению с этим же периодом прошлого года число пострадавших уменьшилось на 5,6%. За безопасностью пассажирских перевозок следят также сотрудники МАДИ. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьДТПвидеоЕкатерина Лихоманова
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