"Рейд": дежурство с сотрудниками ДПС ЮВАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ДПС ЮВАО.

Ведущий Дмитрий Козачинский стал очевидцем нескольких историй: авария с участием двух машин, ДПТ на стоянке у магазина, авария с участием грузовика.