Полиция начала проверку после "минирования" Музея истории Гулага, Мосгордумы и 23 ТЦ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правоохранители начали доследственную проверку по факту "минирования" неизвестным Музея истории Гулага в столице, Мосгордумы, Кремля и 23 торговых центров, сообщает ТАСС.

"По всем сообщениям проводятся доследственные проверки", – говорится в сообщении.

Уточняется, что кинологи провели проверку ЦУМа, ГУМа, "Охотного ряда", "Европейского", "Афимолл Сити", двух "Золотых Вавилонов", "Меги Белой дачи" и "Меги Теплого Стана", Центрального детского магазина, "Вегаса", "Авиапарка", "Ханоя" и других торговых центров.

Ранее анонимное сообщение об угрозе взрывов в столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево поступило на почту Роспотребнадзора.

До этого в Москве эвакуировали сотрудников и посетителей 11 районных судов после анонимного сообщения о "минировании". Угроза оказалась ложной. После проверки зданий специалистами суды возобновили работу.