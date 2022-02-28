Полиция начала проверку после "минирования" Музея истории Гулага, Мосгордумы и 23 ТЦ

10:28
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Правоохранители начали доследственную проверку по факту "минирования" неизвестным Музея истории Гулага в столице, Мосгордумы, Кремля и 23 торговых центров, сообщает ТАСС.
"По всем сообщениям проводятся доследственные проверки", – говорится в сообщении.
Уточняется, что кинологи провели проверку ЦУМа, ГУМа, "Охотного ряда", "Европейского", "Афимолл Сити", двух "Золотых Вавилонов", "Меги Белой дачи" и "Меги Теплого Стана", Центрального детского магазина, "Вегаса", "Авиапарка", "Ханоя" и других торговых центров.
Ранее анонимное сообщение об угрозе взрывов в столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево поступило на почту Роспотребнадзора.
До этого в Москве эвакуировали сотрудников и посетителей 11 районных судов после анонимного сообщения о "минировании". Угроза оказалась ложной. После проверки зданий специалистами суды возобновили работу.
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