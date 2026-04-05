05 апреля, 11:48

Технологическая основа для запуска связи 6G может появиться в РФ в 2032 году

Научно-технологическая основа для введения нового стандарта связи 6G может появиться в России в 2030–2032 годах. Об этом в интервью ТАСС сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, правительство РФ ведет активную работу в этом направлении. На разработку технологии Минцифры выделило субсидию в размере 750 миллионов рублей.

Он добавил, что фундамент для новых сетей разрабатывают "Сколтех" и НИЦ Телеком. Пилотные зоны могут быть введены уже в 2028 году.

Шейкин отметил, что перед внедрением 6G нужно изучить все трудности, которые возникали во время перехода на 5G. Он подчеркнул, что начинать заниматься этими проблемами важно как можно раньше.

Ранее замгендиректора "Бюро 1440" Дмитрий Агафонов заявил, что в 2027–2028 годах может быть введен сервис, благодаря которому пассажиры российских самолетов смогут пользоваться интернетом. Это должно произойти спустя полгода после развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки "Бюро 1440".

