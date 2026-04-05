Технологическая основа для запуска связи 6G может появиться в РФ в 2032 году

Научно-технологическая основа для введения нового стандарта связи 6G может появиться в России в 2030–2032 годах. Об этом в интервью ТАСС сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, правительство РФ ведет активную работу в этом направлении. На разработку технологии Минцифры выделило субсидию в размере 750 миллионов рублей.

Он добавил, что фундамент для новых сетей разрабатывают "Сколтех" и НИЦ Телеком. Пилотные зоны могут быть введены уже в 2028 году.

Шейкин отметил, что перед внедрением 6G нужно изучить все трудности, которые возникали во время перехода на 5G. Он подчеркнул, что начинать заниматься этими проблемами важно как можно раньше.

