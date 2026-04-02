02 апреля, 09:17

Экономика
"Известия": в РФ могут сократить количество операторов связи

Минцифры РФ обсуждает новые условия выдачи лицензий на оказание услуг связи в России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

В частности, рассматривается возможность введения трех вариантов лицензий. При этом стоимость их получения будет зависеть от категории и составит от 1 до 50 миллионов рублей, говорится в материалах к обсуждению.

Кроме того, разрешения могут запретить выдавать индивидуальным предпринимателям. Если оператор повторно нарушит условия лицензии, ее смогут отобрать без суда. Более того, бенефициарам компании запретят получать новую в течение 10 лет.

Как пояснили в Минцифры, меры направлены на борьбу с недобросовестными операторами связи. По этому поводу министерство ведет переговоры с заинтересованными ведомствами и бизнесом. При этом конкретных решений пока нет.

Как сказано в материале, данная инициатива поспособствует тому, чтобы на телеком-рынке были услуги только надежных операторов, а их качество и доступность повысились. Также должна возрасти эффективность выполнения требований законодательства.

По мнению гендиректора московского оператора ЕСК Алхаса Мирзабекова, если такие предложения будут приняты, небольших компаний связи станет меньше. Это облегчит государству работу по контролю соблюдения лицензионных требований и подключению к системе оперативно-разыскных мероприятий. Однако из-за снижения конкуренции тарифы на домашний интернет и платное телевидение вырастут.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявлял, что в России не будут полностью запрещать VPN-сервисы. Тем не менее в стране продолжится практика точечной блокировки сервисов, предоставляющих доступ к деструктивному контенту. Роскомнадзор уже ведет работу в этом направлении.

