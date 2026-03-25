"Коммерсант": мощность системы фильтрации Рунета вырастет в 2,5 раза к 2030 году

Мощность системы фильтрации Рунета вырастет в 2,5 раза к 2030 году – СМИ

Минцифры РФ планирует увеличить пропускную способность технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) в 2,5 раза к 2030 году – до 954 терабит в секунду (Тбит/с). Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на приказ о плане деятельности министерства до 2030-го.

Причем ранее предполагалось, что значения должны были достичь 752,6 Тбит/с. Однако уже в этом году, согласно документу, весь трафик российского сегмента интернета перейдет на обработку автоматизированной системой обеспечения безопасности (АСБИ).

Новые плановые значения обусловлены увеличением финансирования проекта на 14,9 миллиарда рублей – до 83,7 миллиарда. Утверждается, что основная часть средств пойдет на модернизацию и повышение пропускной способности АСБИ.

В приказе также указано, что расширение возможностей системы обеспечит информационную безопасность и "сетевой суверенитет" в интернете к 2030 году.

В министерстве не стали комментировать эту информацию, однако в Роскомнадзоре заявили журналистам, что система будет расширяться в соответствии с увеличением трафика операторов связи.

Ранее в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) спрогнозировали завершение создания в стране автономной цифровой инфраструктуры к 2028 году. По словам экспертов, она будет способна работать без глобальной сети в условиях санкций.

На данные меры планируется затратить свыше 1 триллиона рублей. В результате к 2030-му может наступить полный технологический суверенитет, схожий с китайской моделью, включающей строгое регулирование и опору на внутренние ресурсы.

