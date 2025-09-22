Эксперт Геллер: суверенным интернетом обладают РФ, США и Китай

В России выступили против отключения россиян от интернета на неделю, сообщили СМИ. При этом предложения о тех или иных ограничениях продолжают звучать от политических и общественных деятелей. Стоит ли их вводить и насколько Рунет является суверенным, разбиралась Москва 24.
Без границ?
Скандал возник вокруг высказываний депутата Госдумы Николая Арефьева о возможном отключении интернета для россиян. В СМИ появились слова парламентария с предложением ограничить использование Сети на выходные или даже на неделю для сохранения зрения и нервов граждан, а также защиты их от лудомании.
Однако в разговоре с "Бизнес ФМ" Арефьев пояснил, что журналисты неверно истолковали его реплики.
Против ограничения Рунета выступили в КПРФ – партии, которую представляет Арефьев. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил в своем телеграм-канале, что они поддерживают цифровую свободу россиян.
"Сегодня ограничивать пользование интернетом столь же контрпродуктивно, как ограничивать использование букв. Под предлогом того, что из букв можно сложить разные нехорошие высказывания, в том числе несущие вред психическому здоровью. Или что чтение книг может испортить зрение и осанку. Но кто на этом основании согласится полностью отказаться пользоваться буквами хотя бы на выходные?" – написал Афонин.
Ранее же контрпродуктивными запреты всего в Сети назвал Владимир Путин. В то же время, по его словам, использование интернета должно строиться на суверенных алгоритмах.
В то же время в ряде регионов периодически вводятся временные ограничения в работе мобильного интернета для обеспечения безопасности. При этом в Минцифры разработали так называемый белый список сервисов, которые будут доступны даже в таких условиях. На данный момент в него вошли:
- сервисы госуслуг;
- сервисы "Яндекса"
- платформа "Дзен";
- видеохостинг Rutube;
- сайт платежной системы "Мир";
- маркетплейсы и сервис объявлений;
- сайты правительства и администрации президента;
- соцсети "ВКонтакте", "Oдноклассники", Mail.ru, а также мессенджер MAX;
- федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
- сайты и сервисы операторов связи "Билайн", "МегаФон", МТС, "Ростелеком" и T2.
При этом список планируется дополнять, уточнили в ведомстве.
Полная автономность?
Суверенитет российского интернета в значительной степени высок, рассказал Москве 24 IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.
"В России есть большое количество важных локализованных сервисов для жизни, начиная от социальных сетей, заканчивая такси, приложениями для покупок и остальными услугами. В мире немного стран, у которых работают подобные решения. Кроме России, это, например, Китай и США", – отметил эксперт.
При этом Геллер с сомнением относится к разговорам об отключении России от глобального интернета.
"Это неправильно и технически очень сложно. С другой стороны, есть путь вроде китайского, где работает система ограничения трафика. Но в целом человек из Китая, если захочет, все равно может попасть в большой интернет. Лазейки найдутся, потому что это технологии", – указал Геллер.
Директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Александр Шарамок в беседе с Москвой 24 назвал отключение российского сегмента интернета от глобальной Сети сложным, но в теории возможным. Однако в первую очередь от этого проиграем мы сами, убежден он.
"Стоит помнить, что Сеть интересна контентом, который там находится. Поэтому отключение от мирового контента может только навредить нам", – подчеркнул эксперт.
А вот с точки зрения суверенитета России еще есть над чем работать, отметил эксперт. Он объяснил это тем, что ключи основных доменов и серверов находятся в США.