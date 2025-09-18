Депутат Арефьев предложил отключать интернет в выходные для здоровья россиян

Фото: depositphotos/belchonock

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил отключать интернет в России на неделю или по выходным. По его мнению, это поможет россиянам сохранить зрение и нервы, передает "Абзац".

Парламентарий подчеркнул, что постоянное использование интернета негативно влияет на здоровье, финансы и психику. По его подсчетам, Сеть используется во вред состоянию россиян до 70% времени.

Вместе с тем, "миллионы людей" страдают от лудомании, теряют значительные средства и подвергаются серьезным психологическим расстройствам, указал депутат. Он обратил внимание, что о влиянии интернета на психическое здоровье населения также говорит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в связи с чем "необходимо" периодически ограничивать время пребывания в Сети.

Журналисты добавили, что, согласно зарубежным исследованиям на 2025 год, люди в среднем проводят в интернете 6 часов 35 минут в сутки. Больше всего в Сети сидят подростки 12–17 лет, а также студенты и молодые люди в возрасте 25–34 лет. При этом люди 35–44 и 45–55 лет проводят в интернете около 5 часов каждый день.

Ранее в России в тестовом режиме заработал "белый список" сервисов, которые будут доступны при отключении мобильного интернета. В подобной ситуации граждане все равно смогут пользоваться сервисами госуслуг, соцсетями "ВКонтакте", "Oдноклассники" и Mail.ru, а также мессенджером MAX, сервисами "Яндекса", маркетплейсами и другими платформами. При этом перечень планируется дополнять.

