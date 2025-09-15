В ГД предложили автоматически пересчитывать плату при отключении интернета

Фото: 123RF/teerasanp

Россияне должны автоматически получать перерасчет платы за интернет при его длительном отключении. Предложение депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Сангаджи Тарбаев направили в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, передает ТАСС.

В настоящий момент для получения перерасчета клиент должен сам фиксировать сбой и обращаться с заявлением оператору. Этот механизм рассчитан на единичные неполадки, но неэффективен в условиях массовых сбоев, уверены парламентарии.

Авторы письма считают, что новый механизм восстановит справедливость, утвердит принцип оплаты только за фактически оказанные услуги и укрепит доверие к цифровым сервисам.

Ранее в России в тестовом режиме заработал "белый список" сервисов, которые будут доступны при отключении мобильного интернета. В это время граждане смогут пользоваться сервисами государственных услуг, соцсетями "ВКонтакте" и "Oдноклассники", сайтом Mail.ru и мессенджером MAX.

Также в перечень вошли сервисы "Яндекса", сайты правительства и администрации президента. В Минцифры уточняли, что список доступных при отключении Сети порталов будет дополняться.

