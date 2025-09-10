Минцифры готовится расширить "белый список" сервисов при отключении интернета

Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com

Минцифры готовится к расширению "белого списка" сайтов и сервисов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета на фоне угроз безопасности. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

В ведомстве опровергли сообщения СМИ о том, что обновленный список ресурсов уже был согласован.

"По данным ряда изданий, в перечень якобы включен такой сайт, как "Фонбет". Это не соответствует действительности, сайт букмекерской компании включать не планируют", – отметили в Минцифры.

На данный момент специалисты еще формируют список платформ, которые будут включены на втором этапе. В частности, в перечень будут включены некоторые СМИ, банки и аптеки. "Белый список" цифровых платформ будет пополняться на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России, добавили в министерстве.

В начале сентября в России в тестовом режиме заработал "белый список" сервисов, которые будут доступны при отключении мобильного интернета.

К примеру, во время отключения интернета гражданам будут доступны сервисы госуслуг и "Яндекса", соцсети "ВКонтакте" и "Oдноклассники", Mail.ru, мессенджер MAX, маркетплейсы и прочие ресурсы.