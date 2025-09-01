Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Российские операторы связи запустили безлимитный доступ к мессенджеру МАХ, передает пресс-служба Минцифры РФ.

Услуга предоставляется абонентам, которые пользуются тарифами с безлимитным доступом к мессенджерам.

Пользователи могут отправлять сообщения, звонить и использовать другие функции МАХ без дополнительных платежей. При этом не будет задействоваться подключенный пакет интернет-трафика.

Ранее стало известно, что в МАХ зарегистрировались 18 миллионов человек. Больше всего новых пользователей оказалось в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Основная часть из них прошла регистрацию на операционной системе Android, их доля составляет 73%.

При этом мессенджер вышел на первое место в топе бесплатных мобильных приложений в магазинах AppStore и Google Play по России. Кроме этого приложения, популярными оказались сервисы видеозвонков Google Meet и Imo.