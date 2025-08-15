Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 14:12

Технологии

MAX занял первое место в топе магазинов приложений в России

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Александра Погиба

Отечественный мессенджер MAX вышел на первое место в топе бесплатных мобильных приложений в магазинах AppStore и Google Play по России, сообщает RT.

Помимо MAX, популярными оказались приложения для видеозвонков Google Meet и Imo.

Ранее в российском мессенджере появились жалобы на контент в чатах и безопасный режим. Активация последнего поможет пользователям настроить приватность аккаунта.

Например, граждане смогут скрыть поиск своей страницы по номеру телефона, добавить блокировку входящих звонков от незнакомцев и отключить приглашение в чаты.

Официальный запуск MAX и презентация запланированы на осень. В настоящее время в приложении можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт.

Мессенджер MAX позволит оплачивать налоги и записываться к врачу

