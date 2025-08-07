Глава Минцифры Шадаев: ФСБ согласовала условия доступа MAX к инфраструктуре "Госуслуг"

Фото: ТАСС/Михаил Гребенщиков/РБК

Российские спецслужбы согласовали с национальным мессенджером MAX все условия по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре "Госуслуг". Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев, передает РИА Новости.

О том, что портал "Госуслуги" через несколько недель внедрят в МАХ, сообщал первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, необходимые ведомственные разрешения на интеграцию сервисов были получены еще два месяца назад.

Парламентарий уточнил, что основной задачей команды мессенджера является защита персональных данных пользователей и обеспечение устойчивости к хакерским атакам. На платформе применяется проактивный подход к кибербезопасности.

Помимо этого, холдинг VK и Сбер начали совместную работу над внедрением технологий антифрода в MAX. Она поможет защитить пользователей от мошенников. Сбер предоставит команде MAX свои экспертизу и технологии для обнаружения подозрительных транзакций и звонков.

В MAX подчеркнули, что Сбербанк использует одну из самых передовых систем защиты от мошенничества в мире, которая разработана в том числе на основе самостоятельных технологий. Отмечается, что технологические возможности компании позволяют выявлять мошенников, а также блокировать подозрительные операции до перевода денег.