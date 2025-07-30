Почти две трети граждан РФ поддержали создание национального мессенджера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Идею создания национального мессенджера MAX поддержали 64% граждан. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, о создании платформы MAX знают более половины респондентов (58%). Их привлекает в этом ресурсе повышенная безопасность данных и технологический суверенитет России. Около 55% опрошенных отметили важность хранения их данных на российских серверах.

От платформы МАХ пользователи ждут высокое и стабильное качество аудио- и видеозвонков. Кроме того, они надеются, что в мессенджере будет возможность для отправки объемных файлов, доступ к госсервисам, а также необходимый функционал для безопасности и приватности.

В свою очередь, в пресс-службе Минцифры опровергли информацию РБК о том, что для получения документов на электронную подпись потребуется обязательная установка мессенджера MAX. В ведомстве напомнили, что в законе говорится только про приложение "Госключ", через которое и осуществляется весь процесс с подписью документов.

"Все, кто ранее подписывал документы в других сервисах с использованием токенов, физических носителей, смогут делать это и дальше", – сказано в заявлении министерства.

В Минцифры объяснили, что в законе сказано об "использовании инфраструктуры" ресурса MAX. В частности, через эту платформу могут поступать уведомления о пришедших в "Госключ" документах. Заявления с "Госуслуг" на подпись в "Госключ" тоже не обязательно направлять с помощью национального мессенджера, уточнили в ведомстве.

"То же самое касается и ведомственных документов", – подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в Минцифры заявили, что в законе указано про эксклюзивное бесшовное взаимодействие "Госключа" с ресурсом MAX, что поможет облегчить отправку и получение на подпись документов, например договоров с операторами связи.

Ранее холдинг VK и Сбер начали совместную работу над внедрением технологий антифрода в национальную цифровую платформу MAX. Она поможет защитить пользователей от мошенников. В MAX подчеркнули, что Сбербанк использует одну из самых передовых систем защиты от мошенничества в мире, которая в том числе разработана на основе самостоятельных технологий. Сотрудничество с MAX направлено на обеспечение высокого уровня безопасности для пользователей мессенджера.