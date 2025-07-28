Эксперт Клименко: развитие MAX может привести к блокировке WhatsApp и Telegram

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Развитие национальной цифровой платформы MAX может привести к блокировке мессенджеров WhatsApp и Telegram, заявил Москве 24 председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, на данный момент неизвестно, когда именно может случиться блокировка.

"Вопрос некой жесткости по отношению к анонимным мессенджерам неизбежен. Вариантов развития событий может быть много. <...> Для нашего государства это понятная цель, и оставаться в том режиме, в котором мессенджеры работали раньше, уже не получится", – заметил Клименко.

Специалист отметил, что российские власти могли бы договориться с зарубежными мессенджерами, если бы РФ не находилась под санкциями.

"Я подозреваю, что ни в WhatsApp, ни в Telegram ни один юрист не одобрит никакую сделку с Россией", – добавил председатель совета Фонда развития цифровой экономики.

Из-за этого шансы, что Роскомнадзор вскоре потребует что-то от иностранных мессенджеров, довольно велики, уточнил Клименко. После этого, возможно, и последует замедление WhatsApp и Telegram.

"На мой взгляд, чиновники являются основной движущей силой Telegram. Если они уйдут сейчас в Max, туда за ними потянутся журналисты, за ними пойдут бизнесмены <...>. А дальше все будет зависеть от того, какая в MAX начнется жизнь", – заметил эксперт.

По его словам, если в MAX начнется жизнь, то WhatsApp и Telegram ничего грозить не будет, поскольку они сами будут "потихонечку усыхать". Однако если этого не случится, то тогда возможны ограничения против данных мессенджеров.

Ранее платформа MAX начала тестировать возможность создания каналов. Пользователи уже могут подписываться на них, ставить реакции и настраивать уведомления чатов. В ближайшее время там также появится счетчик просмотров.