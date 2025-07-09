Депутат Горелкин: мессенджер MAX обогнал всех конкурентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мессенджер MAX на "голову выше" своих конкурентов и превосходит по функциональности Whatsapp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), сообщил первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Пользователи теперь могут совершать групповые звонки. Конференции могут длиться неограниченное количество времени, а подключаться к ним – без ограничений. Горелкин заявил, что это отличная альтернатива приложению Zoom.

"Одновременно с этим команда мессенджера отчиталась о двух миллионах зарегистрированных пользователей. Динамика просто реактивная, ведь всего десять дней назад была новость о первом миллионе", – добавил депутат.

Он также отметил эффективность агрессивного продвижения мессенджера в народ. О приложении активно говорили российские блогеры. Подобный маркетинг был нужен для укрепления позиций перед правительством РФ. В дальнейшем оно решит, какой проект можно будет считать "национальной цифровой платформой".

Ранее Владимир Путин подписал законопроект о запрете для Apple препятствовать установке магазина приложений RuStore на устройства компании. С 1 сентября разработчики не смогут ограничить или запретить его работу на территории России. Законопроект направлен на компании Apple и Google.