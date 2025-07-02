Сдавшая на 400 баллов ЕГЭ школьница сможет пройти стажировку в MAX

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школьнице из Москвы Надежде Яшмолкиной, сдавшей ЕГЭ на 400 баллов, предложили стажировку в команде цифровой платформы MAX. Об этом сообщает РИА Новости.

"Выпускница московской школы № 1514 <…> побывала в офисе компании VK и получила офер на стажировку", – говорится в сообщении.

Школьница уже познакомилась с экспертами компании и узнала о возможностях развиваться в IT-сфере. Сотрудники также поделились с выпускницей своим опытом.

"Уверена, что любому выпускнику требуется сделать перерыв после такого непростого периода, как сдача ЕГЭ, поэтому мы будем рады увидеть Надежду этим или следующим летом у нас на стажировке и на наших образовательных программах с вузами", – отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

В свою очередь, Яшмолкина отметила, что рада возможности побывать в офисе VK и задать вопросы профессионалам IT-индустрии.

Школьница набрала 400 баллов, сдав русский язык, профильную математику, информатику и физику. Сергей Собянин отметил, что она также ранее побеждала в профильных олимпиадах и участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.

Сообщалось, что Надежда планирует построить карьеру в IT-сфере.