Собянин: московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Выпускница столичной школы № 1514 Надежда Яшмолкина сдала единый государственный экзамен (ЕГЭ) на максимальные 400 баллов. С достижением ученицу поздравил Сергей Собянин, разместив пост в телеграм-канале.

"На данный момент такой выдающийся результат – 100 баллов по всем предметам – в стране только у Надежды", – отметил мэр Москвы, уточнив, что окончательный итог по ЕГЭ будет после завершения основного периода экзаменов в начале июля.

Школьница набрала 400 баллов, сдав четыре экзамена: русский язык, профильную математику, информатику и физику. Собянин отметил, что она в течение года также побеждала в шести профильных олимпиадах и участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.

Отмечается, что Надежда планирует построить карьеру в IT-сфере. Для поступления она рассматривает несколько вузов, среди них – Высшая школа экономики (ВШЭ), Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова и Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.

"Уверен, каждый вуз будет рад такой студентке, а в перспективе – и любая московская компания. От всей души поздравляю Надю, ее учителей и родителей, желаю удачи!" – добавил Собянин.

О том, что школьник из Москвы набрал на ЕГЭ максимальные 400 баллов, рассказывал ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Тогда он сообщал, что по России 11 участников экзаменов в сумме набрали 300 баллов по профильной математике, физике, информатике, химии, биологии, русскому языку и истории.