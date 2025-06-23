В демоверсиях ЕГЭ укажут соответствие вопроса материалам класса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор впервые укажет в открытых вариантах единого государственного экзамена (ЕГЭ), в каком классе должна была изучаться та или иная тема в конкретном задании. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава ведомства Анзор Музаев.

"Впервые в августе этого года, когда ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений. – Прим. ред.) будет публиковать демоверсии, мы постараемся еще один миф вокруг ЕГЭ, вокруг контрольно-измерительных материалов убрать, который существует в обществе", – поделился Музаев.

Речь идет о том, что якобы на ЕГЭ есть такие задания, которые не изучаются школьной программой. В вариантах напротив каждого вопроса, помимо класса, появится указание на то, в какой именно раздел надо смотреть для повторения материала.

Кроме облегчения подготовки к ЕГЭ, это нововведение докажет факт синхронизации тестирования со школьной программой, отметил Музаев.

Ранее глава Рособрнадзора рассказывал, что следующий единый государственный экзамен не будет отменен, а состоится в 2026 году. По его словам, попытки отменить ЕГЭ были и будут, однако они не поддерживаются. При этом ныне существующая модель экзамена – одна из самых содержательных и объективных во всем мире, заверил Музаев.

