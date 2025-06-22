Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории поступающим в гуманитарные вузы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Владимир Путин в ходе встречи с авторами учебников истории поддержал идею сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы.

"Хотел бы одну проблему поставить, которую мы достаточно давно обсуждаем в кругу историков и преподавателей. Она связана с тем, чтобы рассмотреть возможность сдачи ЕГЭ именно по истории для тех, кто поступает в гуманитарные вузы", – сказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

По его словам, значительная часть поступающих в такие вузы сдают ЕГЭ по обществознанию. При этом в курсе истории присутствуют в том числе и обществоведческие понятия.

Ранее президент подчеркнул, что сохранение национальной памяти в новых учебниках истории является чрезвычайно важной работой. Он привел в пример, что в 1990-е годы в учебных программах была потеряна взаимосвязь и единая логика исторического процесса.

В свою очередь, новые учебники по истории для 5–9-х классов появятся в российских школах с 1 сентября. Учебник по всеобщей истории и истории России для 10–11-х классов уже используется в образовательных учреждениях с 1 сентября 2023 года.