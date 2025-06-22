Путин назвал важным сохранение национальной памяти в новых учебниках истории

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сохранение национальной памяти и преемственности поколений в новых учебниках истории является чрезвычайно важной работой, заявил Владимир Путин в ходе встречи с авторами учебников.

Президент отметил, что в 1990-е годы в учебных программах была потеряна взаимосвязь и единая логика исторического процесса.

"У нас функционировали десятки учебников, в которых излагались исторические факты, и оценки давались прямо противоположные. Разобраться в этом было практически невозможно", – заметил глава государства.

Кроме того, по словам российского лидера, в некоторых прошлых учебниках по истории наблюдалась русофобия, а также искажение исторических фактов.

"Ничего здесь удивительного нет, поскольку часто эти учебники, учебные пособия готовились и издавались на иностранные гранты", – отметил Путин.

Глава государства также предложил авторам учебников обсудить тему дошкольного образования, отметив, что сознание человека закладывается в раннем возрасте.

"Вот во всех школах сейчас флаг поднимается российский, уроки проводятся соответствующие. Ну вот совсем с маленькими ребятишками организовать работу может быть сложнее, потому что доносить информацию для них нужно, конечно, с учетом особенностей маленького ребенка", – заключил президент.

Новые учебники по истории для 5–9-х классов появятся в российских школах с 1 сентября. Учебник по всеобщей истории и истории России для 10–11-х классов уже используется в образовательных учреждениях с 1 сентября 2023 года. Его авторами стали помощник президента РФ Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Помощник президента РФ отметил, что новый учебник по истории должен объединить людей, в том числе украинцев, белорусов и граждан СНГ. Именно поэтому, как сообщил Мединский, Москва направила образец книги министерству образования Узбекистана, Казахстана и Киргизии, чтобы они проверили, как изложен материал о вкладе их народов в общую историю. Если будут правки, то, как заявил помощник президента РФ, команда авторов учебника готова внести их.