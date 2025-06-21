Мединский: новые учебники по истории появятся в школах с 1 сентября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Новые учебники по истории для 5–9-х классов появятся в российских школах с 1 сентября. Об этом сообщил один из авторов учебника, помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью телеканалу "СоловьевLive".

Новый учебник по всеобщей истории и истории России для 10–11-х классов уже используется в образовательных учреждениях с 1 сентября 2023 года. Его авторами стали не только Мединский, но и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Мединский во время интервью процитировал слова Торкунова, который заявил, что у нового учебника по истории не было ни одного замечания по содержанию. Помощник президента РФ лишь обратил внимание, что Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом) не указан в книге как чемпион мира по шахматам.

Кроме того, Мединского спросили, как быстро события 2025 года появятся в новом учебнике. Он заявил, что подобная актуализация является сложным вопросом, так как эту тему затрагивают школьники во время предмета "Разговоры о важном".

По его словам, во время составления последних глав книги авторы описали не только события 2022 года, но и указали предысторию конфликта.

"Понимаете, учебник можно начать, но закончить его невозможно... Потому что это живой развивающийся организм, и в этом колоссальный плюс единого учебника", – отметил помощник президента РФ.

Он также считает, что новый учебник по истории должен объединить людей, в том числе украинцев, белорусов и граждан СНГ. Именно поэтому, как сообщил Мединский, Москва направила образец книги министерству образования Узбекистана, Казахстана и Киргизии, чтобы они проверили, как изложен материал о вкладе их народов в общую историю. Если будут правки, то, как заявил помощник президента РФ, команда авторов учебника готова внести их.

"Если даже в истории нашей были какие-то сложности, значит надо сделать акцент на том, как мы эти сложности преодолели, и что мы вместе сделали хорошего. То есть, наши учебники учат дружбе и добру", – подчеркнул он.

Мединский на этом фоне сравнил российские учебники по истории с украинскими. Последние, по его мнению, прививают детям ненависть к России. Однако он отметил, что рано или поздно это закончится и авторы данных пособий "канут в небытие, потому что люди лучше, чем о них думают".

Кроме того, помощник президента РФ рассказал, что в новых учебниках есть QR-коды, которые ведут на специальный раздел "Учителю и ученику". Там можно ознакомиться со статьями, видеороликами, лекциями, фильмами и сериалами по теме. Также присутствуют ссылки на архивные документы.

Директор Ельцинской библиотеки сообщил автору нового учебника по истории, что благодаря этому нововведению посещаемость учреждения выросла в 100 раз.

Минпросвещения ранее подготовило список книг для внеклассного чтения. Необходимой литературой оснащаются все новые школы и школы после капремонта. Вместе с тем есть учреждения, которые требуют обновления по общему списку рекомендованных книг, соответствующих программе, добавили в ведомстве.

