Список книг внеклассного чтения подготовили для российских школ

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Министерство просвещения России подготовило список книг для внеклассного чтения. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Сегодня у нас единая программа по литературе, на основе которой делается государственный учебник. <…> Мы подготовили список той литературы, дополнительной, внеклассной, которая должна быть в каждой библиотеке", – сказал министр на совете по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России с участием Владимира Путина.

По словам Кравцова, соответствующей литературой оснащаются все новые школы и школы после капремонта. Однако есть учреждения, которые требуют обновления по общему списку рекомендованной литературы, которая соответствует школьной программе, отметил глава Минпросвещения.

Ранее Путин предложил запустить "Детскую книжную карту" по аналогии с "Пушкинской картой" с 2026 года. Ее номинал составит 3 тысячи рублей.

Президент подчеркнул, что издания, которые можно будет приобрести с помощью такой карты, должны отбираться признанными экспертами, известными литераторами, детскими психологами, специалистами дошкольного образования и воспитания.

