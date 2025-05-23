Сервис "Библиотеки Москвы" составил подборку книг для чтения на каникулах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сервис "Библиотеки Москвы" опубликовал подборку книг для летнего чтения на школьных каникулах. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий города, передает портал мэра и правительства столицы.

В сервисе регулярно публикуются различные подборки книг – от классических до современных произведений. Это могут быть как серьезные издания, учебные пособия, так и легкая литература.

"В новую подборку вошли книги для летнего чтения: в ней собрана не только классика из школьной программы, но и новые захватывающие истории, от которых невозможно оторваться. Забронировать любое издание можно в несколько кликов. А во время длительной поездки пригодится опция онлайн-продления срока пользования книгой", – говорится в сообщении департамента.

В перечень для учеников младших классов вошли сказки Александра Пушкина, Валентины Осеевой, Ганса Христиана Андерсена, братьев Гримм, басни Ивана Крылова и Сергея Михалкова, повести и рассказы Георгия Скребицкого, Эдуарда Успенского, Бориса Житкова, Марка Твена, Редьярда Киплинга и других писателей.

Также школьникам порекомендовали изучить "Денискины рассказы" Виктора Драгунского, "Путешествие Алисы" Кира Булычева и "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова.

Ученикам 5–8-х классов посоветовали прочитать: "Донские рассказы" Михаила Шолохова, "Остров сокровищ" Роберта Льюиса Стивенсона, "Кладовая солнца" Михаила Пришвина, "Леля и Минька" Михаила Зощенко, "Робинзон Крузо" Даниэля Дефо, "Детство" Льва Толстого, "Путешествия Гулливера" Джонатана Свифта, "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, поэмы Гомера, былины о русских богатырях и другие произведения.

В список литературы для старшей школы включили: "Горе от ума" Александра Грибоедова, "Героя нашего времени" Михаила Лермонтова, "Божественную комедию" Данте Алигьери, "Айвенго" Вальтера Скотта, "Мертвые души" Николая Гоголя, "Фауста" Иоганна Вольфганга фон Гете, трагедии Уильяма Шекспира, стихотворения Михаила Ломоносова, Антона Дельвига, Евгения Баратынского и повесть братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу".

Некоторые издания можно найти в электронном виде в библиотеке "Московской электронной школы". Отдельные книги можно забронировать в онлайн-режиме и потом забрать в одной из городских библиотек. Для этого понадобится единый читательский билет и стандартная учетная запись на mos.ru. В качестве билета ученики могут использовать карту москвича или карту "Москвенок".

Ранее стало известно, что самыми популярными жанрами книг в РФ являются фэнтези, детектив, фантастика, психология и любовные романы. Среди опрошенных россиян около 34% читают любые книги.

При этом 18% человек предпочитают художественную литературу, 8% читают профессиональную для работы и учебы, а 6% – документальные или исторические книги. 53% опрошенных выбирают бумажные книги, 30% отдают предпочтение электронным, 12% человек используют аудиокниги.

