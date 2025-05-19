"Известия": фэнтези и детектив стали самыми популярными жанрами книг в РФ

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Самыми популярными жанрами книг в России являются фэнтези, детектив, фантастика, психология и любовные романы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследования экспертов сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании и сервиса электронных и аудиокниг.

Аналитики выяснили, что среди опрошенных россиян около 34% читают любые книги. 18% человек предпочитают художественную литературу, 8% читают профессиональную для работы и учебы, а 6% – документальные или исторические книги.

53% опрошенных выбирают бумажные книги, 30% отдают предпочтение электронным, 12% человек используют аудиокниги.

С 1 по 15 апреля 2025 года оборот книжного сегмента вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 28% больше стало число покупок, рассказал руководитель отдела продаж сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании Никита Цой.

"Средний чек при этом снизился на 6% и составил 199 рублей – это обусловлено в том числе ростом спроса на электронный и аудиоформат, которые позволяют приобрести больше интересующих товаров по более привлекательным ценам", – сообщил эксперт.

Выделять отдельное время для чтения предпочитают 49% россиян. Еще 23% читают в дороге, 14% – во время домашних дел, 11% – в перерывах на работе и учебе, 3% – во время занятий спортом.

По информации исследования, в России вырос спрос на эзотерику на 50%, на классическую литературу он повысился на 24%, интерес к любовным романам – на 18%, детективам – на 15%, фэнтези и прозе – на 10%.

Умеренный рост показали детская литература и психология. Их показатели составили 6 и 3% соответственно. Фантастика и бизнес-книги сохранили свои позиции без изменений.

Есть несколько причин, почему жанровая литература наиболее популярна у читателей, рассказала шеф-редактор группы компаний сервиса электронных и аудиокниг Екатерина Писарева. Детективы, фэнтези и фантастика лидируют, потому что эти книги динамичны и увлекательны. Они также помогают людям отвлечься от рутины, заключила она.

Ранее сообщалось, что новый роман писателя Захара Прилепина "Тума о Степане Разине" выйдет в июне 2025 года. Первая презентация романа состоится на книжном фестивале "Красная площадь". Действия романа будут происходить в казачем Доне, Крыму и Соловецком монастыре.