Автограф Блока и новонайденный инскрипт Есенина будут выставлены на торги

Фото: litfund.ru

В "Литфонде" 22 мая выставит на торги книжные и рукописные раритеты, а также редкие автографы культовых авторов. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома.

Самым дорогим лотом станет автограф поэта Александра Блока в виде надписи на сборнике стихов "Ночные часы" (1911 год). Его стоимость составляет 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, будет выставлен и новонайденный инскрипт поэта Сергея Есенина на издании поэмы "Пугачев" (1922 год) стоимостью 950 тысяч рублей. Автографы писателя редко можно встретить на антикварном рынке, указано в сообщении.

В пресс-службе аукционного дома сообщили, что также можно будет приобрести прижизненное издание романа Федора Достоевского "Преступление и наказание" (1877 год) стоимостью 110 тысяч рублей и первое посмертное издание поэмы Николая Гоголя "Похождения Чичикова, или Мертвые души" (1855 год) с сохранением иллюстрированной обложки работы автора за 80 тысяч рублей.

На торгах представят архив из семи фотографий Рудольфа Нуреева, запечатлевших одного из самых знаменитых танцовщиков XX века во время его первого и последнего визита в СССР в 1989 году. Стартовая цена составляет 100 тысяч рублей.

15 мая аукционный дом выставлял на торги первую книгу Михаила Булгакова и авторскую черновую рукопись Исаака Бабеля "Китайская мельница (Пробная мобилизация)".

Самым дорогим лотом аукциона стал рукописный сценарий Бабеля. Он был написан во второй половине 1920-х годов. Начальная ставка оценивалась в 5 миллионов рублей.