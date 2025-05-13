Первую книгу Булгакова и рукопись Бабеля выставят на торги

Фото: litfund.ru

Первую книгу Михаила Булгакова и авторскую черновую рукопись Исаака Бабеля "Китайская мельница (Пробная мобилизация)" выставят на торги, сообщили в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

15 мая аукционный дом выставит:

редкие книги;

автографы;

исторические бумаги;

фотографии;

открытки;

плакаты.

Как сообщает пресс-служба, самым дорогим лотом аукциона станет рукописный сценарий Бабеля. Он был написан во второй половине 1920-х годов по мотивам одноименного фельетона в "Комсомольской правде". Начальная ставка за авторский черновик комедии оценивается в 5 миллионов рублей.

В середине мая ожидается также аукцион, на котором выставят последнюю вышедшую при жизни Николая Гоголя книгу "Выбранные места из переписки с друзьями". Ее издали в Санкт-Петербурге в 1847 году. Стартовая ставка произведения оценивается в 250 тысяч рублей.

Кроме того, в аукционном доме рассказали, что среди лотов представлена первая книга Михаила Булгакова "Дьяволиада. Рассказы". Ее можно приобрести за 32 тысячи рублей. По информации "Литфонда", десятитомное собрание сочинений Антона Чехова выставят на торги за 100 тысяч рублей. Оно было выпущено в период с 1899 по 1901 год. Автор сам подготовил книгу к печати.

Ранее сообщалось, что советский загранпаспорт экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского выставлен на торги в Санкт-Петербурге. Стартовая цена лота составляла 100 тысяч рублей. Аукцион прошел 27 апреля.