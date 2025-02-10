BBC: первое издание "Гарри Поттера" продано за 21 тыс фунтов стерлингов

Фото: bbc.co.uk

Редкое первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" продали на аукционе более чем за 21 тысячу фунтов стерлингов, сообщает BBC.

По информации СМИ, лот ушел с молотка на аукционе NLB Auctions в Пейгнтоне. Управляющий аукционным домом Дэниел Пирс нашел книгу среди вещей покойного мужчины из Бриксхема, которые хотели выкинуть. Пирс отметил, что итоговая цена была "замечательной для первого издания в твердом переплете".

Книга была выпущена первым тиражом в 500 экземпляров и входила в число 300, разосланных по публичным библиотекам. Пирс определил, что это первое издание, по неправильному написанию слова "философский": на обратной стороне экземпляра была пропущена одна буква.

Изначально аукционный дом планировал получить за книгу 40 тысяч стерлингов. По словам Пирса, это самая большая находка.

"Семья в восторге, они совсем этого не ожидали <...> для них это будут важные деньги, а книга лежала на полке 20 лет", – добавил управляющий аукционным домом.

Ранее другой экземпляр первого издания "Гарри Поттера" продали на аукционе за 36 тысяч фунтов стерлингов. Первоначально книгу приобрели в 1990-х годах за 10 фунтов. Она также является одной из 500 экземпляров в твердом переплете, выпущенных в 1997 году.