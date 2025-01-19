The Guardian: черновики песни Боба Дилана проданы за 508 тыс долларов

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Черновики песни американского певца, лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана Mr. Tambourine Man ушли с молотка за 508 тысяч долларов. Об этом сообщает The Guardian.

Песню Mr. Tambourine Man Дилан написал в 1965 году. Черновики, текст которых напечатан на машинке, были проданы на аукционе в Нэшвилле, штат Теннесси. Изначальная цена варьировалась от 400 тысяч до 600 тысяч долларов.

На аукционе также продавали одну из гитар, письма, фотографии и картину, написанную Диланом в 1968 году.

Ранее стало известно, что на торги выставят рукопись песни "Прохожий" лидера группы "Кино" Виктора Цоя за 1,5 миллиона рублей. Композиция была написана в 1986 году. В 1988-м она вошла в альбом "Группа крови", однако ее хотели исключить, так как она не укладывалась в лимит времени для 45-минутной кассеты.

