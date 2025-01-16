Рукопись песни Виктора Цоя выставят на аукцион за 1,5 млн руб

Фото: litfund.ru

На торги 23 января выставят рукопись песни "Прохожий" лидера группы "Кино" Виктора Цоя за 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд".

Песня была написана в 1986 году. В 1988-м она вошла в альбом "Группа крови", однако ее хотели исключить, так как она не укладывалась в лимит времени для 45-минутной кассеты.

На рукописи под текстом песни стоит подпись Нины Барановской, которая в то время занимала должность методиста в Ленинградском межсоюзном доме самодеятельного творчества, где размещался рок-клуб.

Кроме рукописи, на аукционе будут представлены золотой знак ордена Святого Александра Невского 1848 года, второе издание "Войны и мира" Льва Толстого, первое посмертное издание романа Михаила Лермонтова "Герой нашего времени".

Ранее рисунок "квадратноголового человечка" авторства Цоя продали на торгах за 76,9 тысячи евро (около 8,081 миллиона рублей). Аукцион VLADEY сообщил, что цена стала абсолютным мировым рекордом.

В рамках аукциона также была продана фотография Виктора Лаврешкина с полным составом группы "Кино". Итоговая стоимость лота составила 3 106 евро (около 326 тысяч рублей).