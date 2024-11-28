Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" продали за 36 тысяч фунтов

Фото: bbc.com

Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" британской писательницы Джоан Роулинг продали на аукционе за 36 тысяч фунтов, сообщает BBC. Это равно примерно пяти миллионам рублей.

Первоначально книгу приобрели в 1990-х всего за 10 фунтов. Она является одной из 500 экземпляров в твердом переплете, опубликованных в 1997 году.

Ранее студия HBO объявила о начале кастинга для детей из Великобритании и Ирландии на главные роли в сериале, основанном на серии книг о Гарри Поттере. К апрелю 2025 года создатели планируют найти детей в возрасте от 9 до 11 лет, которые смогут сыграть роли главных героев – Гарри, Рона и Гермионы.

Сам сериал выйдет на экраны не раньше чем в конце 2026 года или начале 2027 года. Глава телеканала и стриминга Max Кейси Блойс отметил, что сценаристы проекта, а также режиссер Марк Майлод только приступили к работе. По его словам, пока рано говорить о точной дате выхода сериала, потому что сценарий еще полностью не готов.