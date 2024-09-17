Сериал по "Гарри Поттеру" выйдет не раньше 2027 года

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"; режиссер – Крис Коламбус; производство – 1492 Pictures, Heyday Films, Warner Bros. Pictures

Сериал по "Гарри Поттеру" от HBO выйдет на экраны не раньше чем в конце 2026 года или начале 2027 года. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на главу телеканала и стриминга Max Кейси Блойса.

Блойс отметил, что сценаристы проекта, а также режиссер Марк Майлод только приступили к работе. По его словам, пока рано говорить о точной дате выхода сериала, потому что сценарий еще полностью не готов.

"Команда нанимает руководителей отделов, проводит кастинг, затем мы стартуем", – подчеркнул Блойс.

Ранее студия HBO объявила о начале кастинга для детей из Великобритании и Ирландии на главные роли в сериале, основанном на серии книг о Гарри Поттере. К апрелю 2025 года создатели планируют найти детей в возрасте от 9 до 11 лет, которые смогут сыграть роли главных героев – Гарри, Рона и Гермионы.

