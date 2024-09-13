Депутат Милонов назвал взрослых фанатов Гарри Поттера хуже квадроберов

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"; режиссер – Крис Коламбус; производство – 1492 Pictures, Heyday Films, Warner Bros. Pictures

Увлечение вселенной Гарри Поттера среди людей старшего возраста вызывает больше вопросов, чем квадробинг среди детей, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с Агентством "Москва".

Парламентарий отметил, что запрет квадроберов может быть чрезмерным. По его мнению, если это увлечение ограничивается детским уровнем, то в нем нет ничего плохого.

"Если это переходит на более взрослый уровень, как все эти фрики, которые до сих пор в 38 лет, а то и в 50, все еще живут во вселенной Гарри Поттера, то уже есть вопросы, есть, о чем разговаривать, но, опять же, не политикам, а психологам", – заявил Милонов.

Депутат также считает, что в детском увлечении перевоплощаться в зверей нет патологии. Оно основано на детском интересе к перевоплощениям.

Милонов также выразил мнение, что если не обращать пристальное внимание на эту субкультуру, то она перестанет быть популярной среди младшего поколения. Он уверен, что если лидеры общественного мнения и певцы будут говорить не о людях, а о самой субкультуре как о немодной вещи, то дети быстро покинут это движение.

Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой о запрете квадроберов в России, мотивируя это тем, что представители данной субкультуры могут представлять опасность для окружающих, выходя за рамки общепринятых норм поведения.

Между тем детский психолог Дарья Дугенцова объяснила родителям, почему их дети начали увлекаться квадробингом. По словам педагога, у родителей дошкольников, занимающихся квадробингом, нет причин для переживаний, ведь до 7 лет основной деятельностью детей является сюжетная ролевая игра, и квадробинг входит в это направление.