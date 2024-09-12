Психолог Дугенцова: увлечение субкультурой подростков может быть связано с самооценкой

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У детей до 7 лет основной деятельностью является сюжетная ролевая игра, и квадробинг входит в это направление, рассказала в беседе с радио КП детский психолог – педагог Дарья Дугенцова.

По ее словам, у родителей дошкольников, занимающихся квадробингом, нет причин для переживаний.

"Если же речь идет о возрастной группе постарше, 7–12 лет, тут уже можно насторожиться. Увлечение квадробингом ребятами из этой категории может говорить о том, что они недоиграли в детстве", – добавила Дугенцова.

При этом, по мнению психолога, увлечение квадробингом подростков может указывать на их низкую самооценку. К примеру, это может быть связано с "невозможностью" войти в какую-то группу, пояснила Дугенцова.

Ранее сенатор Наталия Косихина предложила запретить квадроберов в РФ, посчитав опасным для окружающих, когда представители субкультуры начинают выходить за рамки норм общества. Сенатор подчеркнула, что подобного рода субкультуры могут не только травмировать психику, но и привести к очень трагическим последствиям.

В свою очередь, психиатр Василий Шуров предложил открыть в России центры для тренировки квадроберов, чтобы снизить негативное влияние субкультуры на общество. Наличие таких центров позволило бы не только сократить конфликты, но и создать безопасные для квадроберов места, считает психолог.