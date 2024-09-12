Психиатр Шуров предложил создать центры для тренировки квадроберов в РФ

Фото: 123RF/armoiserie

Психиатр Василий Шуров предложил открыть в России центры для тренировки квадроберов, чтобы снизить негативное влияние субкультуры на общество. Об этом сообщает Life.ru.

"Это было бы идеально, потому что у нас невменяемых много, им для раздражения много не надо", – сказал он.

Наличие таких центров позволило бы не только сократить конфликты между детьми и окружающими, но и создать безопасные для квадроберов места. Здесь, по его мнению, дети могли бы заниматься спортом, включая прыжки, бег или лазание по канату.

Кроме того, если у детей психопатология, уверен Шуров, то этим должны заниматься врачи, а не депутаты ГД. Поэтому специалист призвал не "писать законы" для представителей субкультуры.

Ранее сенатор Наталия Косихина предложила запретить квадроберов в РФ, посчитав опасным для окружающих, когда представители субкультуры начинают выходить за рамки норм общества.

