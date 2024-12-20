Почти идеальное сферическое яйцо продали в Шотландии за 250 долларов

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Уникальное яйцо, купленное в шотландском супермаркете, передали в дар британской благотворительной организации и продали на аукционе за 250 долларов благодаря своей "почти идеально сферической" форме, сообщает UPI.

Первый владелец яйца Эдо Поунелл рассказал, что купил его на подобном аукционе за 187 долларов после того, как "выпил несколько напитков". Позже он назвал эту покупку импульсивной и решил пустить ее на благотворительность.

Во время повторного аукциона яйцо стало одним из самых обсуждаемых лотов. Всего за проведение торгов удалось собрать около 6 тысяч долларов, которые пойдут на помощь нуждающимся.

Ранее китайский миллиардер и основатель криптовалютной платформы TRON Джастин Сан съел приобретенный им на аукционе банан за 6,2 миллиона долларов. Произведение искусства под названием "Комедиант", представляющее из себя приклеенный скотчем к стене банан, создал итальянский художник Маурицио Каттелан.

Ставший его обладателем Сан вскоре после покупки заявил, что собирается съесть банан, чтобы получить "уникальный художественный опыт", отметив значимость "Комедианта" как в мире искусства, так и в популярной культуре.

О том, что банан, приклеенный к стене, был продан на аукционе, стало известно 21 ноября. Отмечалось, что предполагаемая оценочная стоимость инсталляции шла от одного до 1,5 миллиона долларов.

Впервые художник представил свою работу в 2019 году. Тогда Каттелан создал три экземпляра такого произведения. Первые два он продал частным коллекционерам за 120 тысяч долларов.

