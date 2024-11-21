Sotheby’s: приклеенный скотчем к стене банан продан за 6,2 млн долларов

Фото: x.com/Sotheby's

Приклеенный скотчем к стене банан итальянского художника Маурицио Каттелана продали за 6,2 миллиона долларов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s.

Инсталляция получила название Comedian, впервые художник представил ее в 2019 году. Предполагаемая оценочная стоимость инсталляции шла от одного до 1,5 миллиона долларов.

Покупатель по имени Джастин Сан пообещал лично съесть банан в ближайшие дни.

Каттелан создал три экземпляра такого произведения. Первые два он продал частным коллекционерам за 120 тысяч долларов.

Ранее четыре произведения искусства, созданные художниками Анри Матиссом, Василием Кандинским, Пабло Пикассо и Клодом Моне, были проданы на аукционе в Нью-Йорке за 121 640 000 долларов. Общая сумма с продажи коллекции американской предпринимательницы Сайделл Миллер составила 174 миллиона долларов, позже она достигнет 200 миллионов.

До этого бриллиантовое ожерелье, кисточки которого якобы были частью украшения французской королевы Марии-Антуанетты, продали на аукционе Sotheby's более чем за 4,8 миллиона долларов.