Новый роман Прилепина "Тума о Степане Разине" выйдет в июне 2025 года

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Новый роман писателя Захара Прилепина "Тума о Степане Разине" выйдет в июне 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства АСТ.

Первая презентация романа состоится на книжном фестивале "Красная площадь", отметили в издательстве. Произведение является историческим эпосом про Степана Разина и "бунташный" XVII век. Местами действия романа станут казачий Дон, Крым и Соловецкий монастырь.

Среди персонажей сам Степан Разин, его братья Иван и Фрол, их отец Тимофей, царские бояре, османские беи, патриарх Никон, атаманы Войска Донского, есаулы и казаки.

Ранее режиссер Сарик Андреасян заявил, что съемки его экранизации романа "Война и мир" начнутся осенью 2025 года. По его информации, продолжаются пробы на главных героев. При этом оператором проекта станет Константин Кокорев, работавший ранее над картинами "Путь за мечтой" и "Прибой".

