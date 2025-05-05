Сарик Андреасян снимет "Войну и мир"

Фото: телеграм-канал "САРИК И МОРЯК"

Съемки экранизации романа "Война и мир" начнутся осенью 2025 года, заявил режиссер Сарик Андреасян.

"Готовимся к съемкам экранизации "Война и мир"! Проводим пробы на главных героев! Все секреты раскрывать нельзя, но съемки стартуют осенью!" – написал он в своем телеграм-канале.

К своей публикации режиссер добавил фотографию, из которой следует, что оператором проекта станет Константин Кокорев, работавший ранее над картинами "Путь за мечтой" и "Прибой".

Ранее депутат ГД Дмитрий Гусев призвал пересмотреть государственное финансирование фильмов Андреасяна. Обращение он направил в адрес Минкульта РФ. Парламентарий уверен, что за последние десять лет на проекты Андреасяна из бюджета было выделено 590 миллионов рублей.

Из этой суммы 415 миллионов было выделено в виде безвозмездных субсидий и 175 миллионов – в качестве возвратных средств "Фонду кино". При этом результаты проката свидетельствуют о низкой востребованности фильмов Андреасяна среди зрителей. Позже в Минкульте объяснили, что режиссер с 2019 года снимает свои картины без государственной финансовой поддержки.

