Депутат Госдумы Гусев предложил пересмотреть финансирование фильмов Сарика Андреасяна

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Минкульт может пересмотреть финансирование фильмов режиссера Сарика Андреасяна. Соответствующее обращение министру культуры Ольге Любимой направил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, пишет РИА Новости.

Как отмечается в документе, за последние десять лет на проекты Андреасяна из бюджета было выделено 590 миллионов рублей. Из этой суммы 415 миллионов было выделено в виде безвозмездных субсидий и 175 миллионов – в качестве возвратных средств "Фонду кино". При этом результаты проката свидетельствуют о низкой востребованности фильмов Андреасяна среди зрителей.

Отдельно Гусев отметил поведение режиссера. По словам парламентария, действия Андреасяна не соответствуют статусу деятеля, получающего государственную поддержку. Кроме того, заявления режиссера могут негативно сказаться на профессиональном становлении молодежи и репутации отечественного кино.

"Перед нами не режиссер, а заносчивый тип, который пасует перед студентами. Зачем ему давать бюджетные деньги? Давайте перестанем спонсировать того, кто ненавидит классику и посылает ребят на три буквы", – сказал Гусев.

Ранее в Сети распространилось видео спора Андреасяна со студентами на встрече в московском киноколледже. Режиссер был возмущен вопросом одной из слушательниц и резко раскритиковал авторское кино, Андрея Тарковского и самих учащихся. Кроме того, Андреасян заявил, что если присутствующие хотят стать "нищими, кончеными, блюющими кинематографистами", то могут идти куда подальше.

Сам режиссер заявил, что не отказывается от своего мнения и жалеет, что вел "честный" разговор со студентами.