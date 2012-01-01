Андрей Звягинцев прокомментировал скандал с участием режиссера Сарика Андреасяна

В Сети распространилось видео спора Сарика Андреасяна со студентами на встрече в московском киноколледже. Режиссер был возмущен вопросом одной из слушательниц и резко раскритиковал авторское кино, Андрея Тарковского и самих учащихся. На заявления Сарика уже отреагировали режиссеры Андрей Звягинцев и Алексей Герман-младший. Подробности скандала – в материале Москвы 24.

"Деградирующий кинематограф"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Режиссер Сарик Андреасян выступил перед студентами столичного киноколледжа № 40. 5 марта фрагмент лекции опубликовал телеграм-канал "Осторожно, Москва". На видео одна из слушательниц начала дискуссию об авторском кино, "которое делается не ради денег". Сарик остро отреагировал на слова девушки и заявил, что, например, создатели оскароносного фильма "Анора" тоже зарабатывают на картине. Он также добавил, что ему "не интересно маргинальное кино" и резко высказался о режиссере Андрее Тарковском.





Сарик Андреасян кинорежиссер, сценарист Я ненавижу Тарковского. Тарковский – это ужасно. Я ненавижу авторское кино. Я это обсуждать не готов. Этот деградирующий кинематограф остался 60 лет назад, забыли это.

Кроме того, Сарик заявил, что если присутствующие хотят стать "нищими, кончеными, блюющими кинематографистами", то могут идти куда подальше. Андреасян также назвал студентов "маленькими детишками".

"Родная, снимай фестивальное кино, позови меня, получи "Оскар" и удиви, но ты этого не сделаешь", – ответил режиссер студентке.

Затем он досрочно покинул аудиторию под смех и аплодисменты студентов. По данным телеграм-канала, представители колледжа подчеркнули, что встреча была непубличной, а случившееся – "небольшой инцидент", после которого был "проведен диалог с учащимися". Однако один из присутствовавших на мероприятии все же дал комментарий журналистам. По его словам, студенты были возмущены поведением режиссера.

"Очень несправедливо – приходить к нам в колледж и рассказывать о том, какие мы плохие студенты, о том, что мы ничего не добьемся. <...> Он человек, который снимает низкопробное кино, стыдно за его работу. Он не имеет права нам говорить, что мы малолетние маргиналы, это очень низко с его стороны. Он не ценит творчество классиков, которые заложили основы кино, которых изучают в лучших университетах России по кино, во ВГИКе это изучают", – сказал свидетель скандала.

"Пошло и омерзительно"

Вскоре режиссер Алексей Герман-младший прокомментировал скандал с участием коллеги. В разговоре с телеграм-каналом "Осторожно, Москва" он назвал слова Андреасяна "необразованной глупостью", ведь авторское кино пользуется спросом и может собрать "приличную кассу". Кроме того, Германа-младшего поразила оценка Сарика творчества Тарковского.



Алексей Герман-младший режиссер, сценарист Давайте скажем честно, все фильмы Андреасяна, которые он снял, снимает и снимет, не стоят и двух минут Тарковского. Тарковский – один из величайших, тончайших, умнейших режиссеров. Я не помню, чтобы кто-то из серьезных режиссеров позволял себе такие высказывания в отношении других режиссеров. Это свидетельствует о каком-то изменении сознания.

Алексей добавил, что редко позволяет себе высказываться о коллегах, но то, что Андреасян сказал студентам, – "пошло и омерзительно" и говорит "о низком интеллектуальном уровне".

В свою очередь, Андрей Звягинцев заявил, что не видел "ни одного кадра" коллеги, поэтому комментировать что-либо, связанное с Андреасяном, было бы странным.

Сам режиссер отреагировал на разразившийся скандал в своих соцсетях, заявив, что не отказывается от своего мнения и жалеет, что вел "честный" разговор со студентами, которые к этому "не готовы". Режиссер также назвал систему образования несовершенной, из-за чего в стране "не будет полноценной киноиндустрии".





Сарик Андреасян режиссер, сценарист Именно эти киношколы воспитывают тех самых либералов, которые ненавидят свою страну и пытаются провоцировать любого, кто мыслит не так, как им рассказали.

Создатель картины "На солнце, вдоль рядов кукурузы" добавил, что желает "всем хорошего воспитания", а себе – "лучше управлять гневом". Также кинодеятель опубликовал скриншоты переписок, в которых люди выразили ему поддержку и осудили студентов. Позже, 6 марта, в СМИ появилась информация, что Андреасян извинился перед учащимися и попросил не распространять снятые на мероприятии видео.