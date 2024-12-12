Режиссер Андреасян и продюсер Картозия подали встречные иски в суд

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Режиссер Сарик Андреасян и продюсер Николай Картозия подали друг на друга иски о защите чести и достоинства. Об этом заявили в Пресненском суде Москвы, передает РИА Новости.

Андреасян подал в суд первым, его иск зарегистрировали 10 декабря. В свою очередь, Картозия обратился в инстанцию 12 декабря.

По данным суда, оба иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако судопроизводство пока не открыто, поэтому дата рассмотрения претензий не назначена.

Между тем солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков обратился к главе СК Александру Бастрыкину и председателю суда Ирине Подносовой на фоне принимаемых гендиректором музыкального издательства "Джем" Андреем Черкасовым попыток блокировки фильма о группе.

Жуков заявил, что 3–5 декабря Московский городской суд по требованию ООО "Компания Топ 7" наложил онлайн-кинотеатрам обеспечительные меры защиты исключительных прав на фонограммы песен "Чужие губы", "Дома не сиди", "Крошка моя" и других, которые были использованы в фильме.