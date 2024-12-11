Сергей Жуков обратился в СК и Верховный суд на фоне блокировки фильма "Руки вверх!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков обратился к Следственному комитету и Верховному суду на фоне принимаемых гендиректором музыкального издательства "Джем" Андреем Черкасовым попыток блокировки фильма о группе.

Совместно с лейблом "Первое музыкальное издательство" певец обратился к главе СК Александру Бастрыкину и председателю суда Ирине Подносовой. Он заявил, что 3–5 декабря Московский городской суд по требованию ООО "Компания Топ 7" наложил онлайн-кинотеатрам обеспечительные меры защиты исключительных прав на фонограммы песен "Чужие губы", "Дома не сиди", "Крошка моя" и других, которые были использованы в фильме.

Жуков указал, что такое решение инициировал Черкасов, который "мошенническим образом пытается наживаться" на песнях исполнителя.

"Он пытается блокировать наши произведения на телевидении, в YouTube, ВК, в онлайн-кинотеатрах и других цифровых площадках. Мы боремся с ним уже много лет", – написал певец в своем телеграм-канале.

Черкасов принимал подобные попытки и в отношении групп "Технология", "Мираж", "Комбинация" и "КарМэн", в результате чего с его стороны сформировались 300 судебных дел, обратил внимание солист.

"Поэтому мне ничего не остается, как сделать ситуацию публичной и обратиться к руководству Следственного комитета и Верховного суда, чтобы остановить поток этого музыкального рейдерства", – заявил Жуков.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что Мосгорсуд направил уведомления четырем онлайн-кинотеатрам о необходимости удаления упомянутых фонограмм песен из фильма "Руки Вверх!". Уточняется, что запрос поступил в адрес онлайн-кинотеатров "Кинопоиск", Start, "Иви" и Premier. РКН объяснил, что видеосервисам необходимо удалить их в течение трех рабочих дней после рассылки уведомления.