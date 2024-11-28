Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскомнадзор (РКН) в 2024 году заблокировал 17 ресурсов, незаконно торговавших билетами в Большой театр. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

В РКН заявили, что доступ к сайтам с предложениями о приобретении поддельных билетов ограничивается на основании решений суда. После получения решения суда ведомство вносит ссылки с запрещенной информацией в Единый реестр и отправляет провайдеру хостинга уведомление с требованием об удалении противоправной информации.

"В 2024 году на основании судебных решений доступ ограничен к 17 интернет-ресурсам, содержащим информацию о незаконной реализации официальных билетов на представления в Большом театре, в том числе на балет "Щелкунчик", – заявили в РКН.

Большой театр ранее ввел новые правила для покупки билетов. Теперь доступны лишь именные билеты по документам, удостоверяющим личность. В случае несоответствия указанной в билете информации театр может не допустить человека на спектакль. При этом цены поднялись в 2–2,5 раза.

Продажа билетов на представления спектакля "Щелкунчик" в Большом театре стартует 2 декабря в 10:00 на официальном сайте. Часть будет доступна для приобретения на аукционе. Начальная цена на комплект из двух билетов на балет на аукционе составляет 100 тысяч рублей.