В Госдуме поддержали идею Цискаридзе о ценах на билеты в театры

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Зампред думского комитета по культуре Елена Драпенко поддержала идею ограничить цены на билеты в государственные театры, высказанную артистом Николаем Цискаридзе. Об этом сообщает телеканал "360".

"Всегда, начиная с императорских театров, их содержали за счет казны. И при советской власти, и сегодня театры существуют за счет бюджетных денег. Цены на билеты и сборы от билетов покрывают только часть затрат. Налоги платит все население, в том числе и бедные", – напомнила она.

Дело в том, что средств на такие учреждения, которые имеют постоянные труппы и оркестры, требуется очень много, поэтому они почти всегда убыточны. Выходит, что платят все, а смотрят только богатые, так как обычному человеку с его зарплатой просто не купить билеты в театр, посетовала парламентарий.

Сам Цискаридзе добавлял, что в советское время был ГОСТ на цены в театры. Сейчас, по его задумке, такое было бы актуально ввести для государственных заведений. Так он прокомментировал ситуацию с билетами в Большой театр в Москве. При этом он не поддержал введение именных билетов.

"Я не верю в эту систему – это во-первых. Во-вторых, это очень усложняет проход в театр", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Большой театр ввел новые правила для покупки билетов. Теперь доступны лишь именные билеты по документам, удостоверяющим личность. В случае несоответствия указанной в билете информации театр может не допустить человека на спектакль.

При этом цены на все билеты поднялись в 2–2,5 раза, уточняли ранее СМИ.

