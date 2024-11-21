Билеты в театры Москвы будут продавать по паспортам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Департамент культуры Москвы обновил правила покупки билетов и посещения подведомственных учреждений. Пилотный проект коснется театров и концертных залов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Теперь горожане смогут купить билеты по одному из документов, которые включены в утвержденный список – паспорт, водительское удостоверение, социальная карта москвича, студенческий билет, пенсионное удостоверение.

Новые правила будут распространяться и на арендные мероприятия, проводимые сторонними организаторами. Как отмечается, они помогут улучшить контроль за продажей билетов и повысить безопасность посетителей.

Правила затронут мероприятия, которые будут проводиться с 15 марта следующего года. В случае если на мероприятие после этого числа билет уже был приобретен без ввода дополнительных данных, зрителю не придется предъявлять документ.

Вместе с тем сама система такой проверки уже была отработана в "Моих документах", аэропортах, вокзалах, банках и на крупных деловых мероприятиях. Также доступ в столичные театры по паспорту действовал в период пандемии коронавируса.

Уточняется, что пилотный проект продлится до конца следующего года.

В преддверии новогодних праздников билеты в российские театры могут подорожать в конце декабря – начале января на 5–15%. В репертуарах многих театров есть тематические новогодние и рождественские постановки, которые идут исключительно в этот период. Число спектаклей ограниченно, а количество желающих попасть на них велико, что способствует росту цен.

