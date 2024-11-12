Глава Большого театра Гергиев прокомментировал цены на балетные постановки

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Во всем мире ценообразование на балетные постановки происходит с разделением на эконом и бизнес, отметил руководитель Большого театра Валерий Гергиев. Так он отреагировал на жалобы россиян на высокую стоимость билетов.

"Во всем мире так билеты продаются. От первого класса, потом – бизнес-класс, потом – экономкласс, эконом-комфорт и так далее", – передает "Абзац" его слова.

В начале нового театрального сезона средняя стоимость билетов в российские театры выросла на 14% по сравнению с прошлым годом и достигла 2 401 рубля.

В Москве средняя цена билетов составила 3 158 рублей. Год назад билет стоил в среднем 2 907 рублей. Однако количество спектаклей в репертуаре нового сезона увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом.

