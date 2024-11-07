Театральный журналист Герасимчук рассказал, как сэкономить при покупке билетов в театр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Театральный журналист, автор блога "Слово Славы" Вячеслав Герасимчук рассказал Москве 24, как сэкономить при покупке билетов в театр.

Чем больше билетов, тем они дешевле

Чтобы сэкономить при покупке билетов в театр, Герасимчук советует приобретать их на старте продаж. По его словам, это связано с тем, что у многих театров есть динамическое ценообразование: чем больше билетов есть на сайте, тем они дешевле, и наоборот.

Герасимчук рассказал, что оперативнее всего информация о начале продаж появляется в официальных аккаунтах театров в социальных сетях, реже – на их сайтах. Журналист отметил, что такие колебания цен, в частности, касаются "Сатирикона", который повышает цены ближе к показу.

Предпремьерный показ

Еще один способ сэкономить – сходить на предпремьерный показ. Журналист объяснил, что это еще не совсем готовые спектакли, поэтому их можно посмотреть дешевле.



Вячеслав Герасимчук театральный журналист, автор блога "Слово Славы" Это не всегда полноценная постановка, потому что перед официальным показом могут добавить какие-то детали или доработать декорации. Это позволяет обкатать на зрителе спектакли еще до официального показа и в то же время заработать деньги на своего рода репетициях. Зрителям тоже плюс – они могут увидеть своего рода закулисье.

По его словам, цены всегда разные, но в среднем они дешевле в полтора раза. Если зрителям понравится спектакль, они будут часто посещать его и оставлять хорошие отзывы, это может подстегнуть цены на премьеру расти, и, наоборот, ценообразование может сыграть в минус. Как правило, театры обозначают прямо на официальном сайте, что показ предпремьерный.

Промокоды, акции и программы лояльности

Журналист также советует следить за появлением промокодов. Он отметил, что это один из маркетинговых инструментов театра, который позволяет привлечь зрителей к спектаклю, который продается не совсем хорошо, не снижая при этом цену на сайте, поскольку это не солидно.

Промокоды можно найти в соцсетях театров и в профильных каналах, специализирующихся на театральной тематике. Герасимчук обратил внимание, что театры – это сезонная история, и если брать период поздней весны, а именно май и начало июня, то это конец театрального сезона, когда зрители переориентированы на отпуска и другие мероприятия, нежели на театр.

"Поэтому в эти моменты театры также снижают цены и дают промокоды, иногда скидки являются очень существенными. Например, в этом июне билеты в Театр Пушкина продавались со скидкой 80%. Но это скорее редкость", – добавил он.

Журналист отметил, что театры проводят акции, приуроченные к различным праздникам. И хотя крупные учреждения этого почти не делают, многие дают ощутимые скидки в 50–60%.

"Как, например, в День театра, который отмечается 27 марта. Также промокоды появляются в общепринятые праздничные периоды. Скажем, в январе, когда везде наступает затишье и люди уезжают в отпуска, театры привлекают их скидками. Также в ночь с 26 на 27 марта в Москве проводится "Ночь театров", но в этот период, как правило, осуществляются показы нишевых спектаклей", – рассказал эксперт.

Он напомнил, что у театров существуют льготы для разных категорий граждан: для пожилых людей и студентов. Информация о них размещается на сайтах театров. Часто для них существуют специальные билеты. К примеру, в Большом театре есть категория билетов "60+", которые предоставляют право занять определенные места, которые зарезервированы под них.

Также у театров есть программы лояльности, с помощью которых постоянные зрители также могут получить скидки на покупки билетов. В их числе – Московский Губернский театр.

Ранее сообщалось, что некоторые театры начали продавать именные билеты. Так, именные билеты уже продает Большой театр. В каждый билет будут занесены персональные данные зрителя. В случае несоответствия указанных в билете сведений театр может не допустить человека на спектакль.

В свою очередь, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова введет именные билеты на некоторые спектакли с 1 декабря текущего года для предотвращения спекуляций. Мера коснется только тех постановок, на которых чаще всего "наживаются перекупщики".

Тем не менее директор "Ленкома имени Марка Захарова" Марк Варшавер считает, что продажа именных билетов на спектакли в театрах не решит проблему перекупщиков. По его словам, театр не собирается вводить такие билеты.